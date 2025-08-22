“Pattuglione” dei carabinieri a Sampierdarena: oltre cento persone identificate e quattro denunce

Genova. Oltre 100 persone identificate, sanzioni ad attività commerciali non in regola e diverse denunce. È il bilancio del servizio di controllo organizzato dai carabinieri del Comando Provinciale di Genova a Sampierdarena.

Trenta i militari impegnati, che hanno passato al setaccio le vie del quartiere con la collaborazione del personale della Asl 3 e della Polizia Locale. È stato impiegato il laboratorio mobile per l’analisi rapida che rileva la presenza di sostanze stupefacenti e alcol.

Nel corso dell’attività sono state identificate 120 persone e staccate sanzioni dai 1.000 ai 3.000 euro nei confronti dei titolari di esercizi pubblici (un cinese, un pakistano e un bengalese) per scarse condizioni igienico – sanitarie, violazioni in materia di conservazione degli alimenti e mancanza di documentazione Haccp.

È stato inoltre rintracciato, arrestato e condotto in carcere un 23enne cittadino senegalese già sottoposto agli arresti domiciliari per un aggravino della misura, denunciato un connazionale 30enne per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. L’uomo è stato sorpreso mentre, molto alterato, agitava un paio di forbici in strada.

Un altro 29enne cittadino senegalese è stato denunciato per percosse, minaccia aggravata, porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere e per inosservanza del foglio di via obbligatorio, dopo avere colpito al volto con un martello un altro uomo che fortunatamente veniva ferito solo lievemente.

Denunciato infine un 25enne genovese per tentato furto aggravato. L’uomo veniva notato dagli addetti alla sicurezza di un negozio mentre si impossessava di cosmetici per un valore totale di oltre 300euro.