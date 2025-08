Capannone crollato a Fabbriche, continuano le ricerche sotto le macerie

Genova. Continuano le ricerche dei vigili del fuoco in via delle Fabbriche, a Voltri, per assicurarsi che sotto il capannone industriale crollato su ste stesso domenica non vi siano persone.

Lunedì mattina erano ancora in azione nove esperti del team USAR (Urban search and rescue) e due squadre del Gruppo Operativo Speciale, specializzato in operazioni di movimento terra e soccorso.

La struttura, di grandi dimensioni, era di fatto abbandonata, ma il timore è che qualcuno possa avervi trovato rifugio. Ignote le cause del crollo, anche se l’ipotesi più accreditata è che abbia ceduto a causa dell’incuria e delle intemperie.