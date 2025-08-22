Cantieri a Genova, le modifiche alla viabilità tra il 22 e il 28 agosto

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale nella settimana tra il 22 e il 28 agosto, si segnalano:
1) Red Bull Cerro Abajo: tutte le modifiche alla viabilità per consentire il regolare svolgimento della gara ciclistica in programma sabato 23 e domenica 24 agosto.
2) Sospensione ZTL Rivarolo-Certosa.
3) Chiusura notturna al transito di via Piacenza (civici 46-52), nella fascia oraria 22.00-6.00, esclusi sabato e festivi, dal 25 agosto al 13 settembre, per i lavori di manutenzione del viadotto autostradale Bisagno.
Nel dettaglio:
2) RIVAROLO-CERTOSA – SOSPENSIONE ZTL
Viste le difficoltà alla circolazione ed alla sosta veicolare per la presenza di diversi cantieri per i lavori della metropolitana, la Zona a Traffico Limitato di Rivarolo/Certosa viene temporaneamente sospesa fino al 21 agosto 2026.
3) VIA PIACENZA CIVICI 46/52 – CHIUSURA NOTTURNA AL TRANSITO
In via Piacenza, per la realizzazione di lavori di manutenzione del viadotto autostradale Bisagno tramite l’installazione di un ponteggio sospeso, nel tratto di strada compreso tra i civici 46 e 52, dalle ore 22.00 del 25 agosto alle ore 6.00 del 13 settembre, sono stabilite le seguenti prescrizioni:
1. è istituito il divieto di transito, eccetto per veicoli del trasporto pubblico locale e mezzi di soccorso in emergenza
2. deve essere garantita la presenza di idonei movieri o di appartenenti agli organi di Polizia Stradale, per la gestione dei flussi pedonali e veicolari nelle aree a monte e a mare rispetto al tratto chiuso, al fine di regolare la viabilità deviata
3. al termine di ciascuna fascia oraria sopra indicata, la circolazione dovrà essere ripristinata secondo le condizioni ordinarie precedenti l’intervento.
