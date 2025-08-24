  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Da segnare

Cantieri autostradali, tornano le chiusure notturne sulla A12. Ecco gli interventi

Riguardano soprattutto Recco e Rapallo e proseguiranno fino alla mattina di venerdì 29

Generica
Foto d'archivio

Genova. Passato ferragosto, tornano le chiusure notturne per lavori sull’autostrada 12. Ridotte, riguardano soprattutto Recco e Rapallo e proseguiranno fino alla mattina di venerdì 29. Il calendario delle chiusure è pubblicato sul sito delle stesse autostrade.

Direzione Livorno

Sant’Ilario Sud – Area di Servizio Chiusa (al km 14.5 – Direzione: Rosignano)
L’area di servizio Sant’Ilario sud e’ chiusa dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal giorno 26/08/2025 al giorno 27/08/2025 per lavori

Recco – Uscita Chiusa (al km 22.8 – in entrambe le direzioni)
L’uscita di Recco e’ chiusa al traffico dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/08/2025 al giorno 28/08/2025 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Rapallo. Uscita consigliata provenendo da Genova: Rapallo.

Recco – Entrata Chiusa (al km 22.8 – in entrambe le direzioni)
Recco in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal giorno 28/08/2025 al giorno 29/08/2025 in entrambe le direzioni per lavori.

Direzione Genova

Rapallo – Recco – Tratto Chiuso (dal km 28.4 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Rapallo e Recco dalle ore 00:00 alle ore 06:00 dal giorno 26/08/2025 al giorno 26/08/2025 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Recco.

Recco – Entrata Chiusa (al km 22.8 – in entrambe le direzioni)
Recco in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal giorno 28/08/2025 al giorno 29/08/2025 in entrambe le direzioni per lavori.

Recco – Uscita Chiusa (al km 22.8 – in entrambe le direzioni)
L’uscita di Recco e’ chiusa al traffico dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/08/2025 al giorno 28/08/2025 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Rapallo. Uscita consigliata provenendo da Genova: Rapallo.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.