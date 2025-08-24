Cantieri autostradali, tornano le chiusure notturne sulla A12. Ecco gli interventi

Genova. Passato ferragosto, tornano le chiusure notturne per lavori sull’autostrada 12. Ridotte, riguardano soprattutto Recco e Rapallo e proseguiranno fino alla mattina di venerdì 29. Il calendario delle chiusure è pubblicato sul sito delle stesse autostrade.
Direzione Livorno
Sant’Ilario Sud – Area di Servizio Chiusa (al km 14.5 – Direzione: Rosignano)
L’area di servizio Sant’Ilario sud e’ chiusa dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal giorno 26/08/2025 al giorno 27/08/2025 per lavori
Recco – Uscita Chiusa (al km 22.8 – in entrambe le direzioni)
L’uscita di Recco e’ chiusa al traffico dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/08/2025 al giorno 28/08/2025 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Rapallo. Uscita consigliata provenendo da Genova: Rapallo.
Recco – Entrata Chiusa (al km 22.8 – in entrambe le direzioni)
Recco in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal giorno 28/08/2025 al giorno 29/08/2025 in entrambe le direzioni per lavori.
Direzione Genova
Rapallo – Recco – Tratto Chiuso (dal km 28.4 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Rapallo e Recco dalle ore 00:00 alle ore 06:00 dal giorno 26/08/2025 al giorno 26/08/2025 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Recco.
Recco – Entrata Chiusa (al km 22.8 – in entrambe le direzioni)
Recco – Uscita Chiusa (al km 22.8 – in entrambe le direzioni)
