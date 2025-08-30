  • News24
Ponente

Canottaggio: approvata la convenzione tra Comune, Unige e Federazione italiana

L'accordo, scaduto e non rinnovato precedentemente, concederà a titolo gratuito l'utilizzo di una porzione di Villa de Mari a Pra' Palmaro

canottaggio a Pra'

Genova. Su proposta della sindaca Silvia Salis e di concerto con l’assessore al Diritto all’istruzione Rita Bruzzone, la giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione tra Comune di Genova, UniGe e Federazione Italiana Canottaggio che consentirà l’utilizzo a titolo gratuito di una porzione di Villa de Mari, a Pra’ Palmaro.

“Con l’approvazione di questa delibera vogliamo portare avanti l’idea di costituire un Centro remiero federale universitario che dia l’opportunità agli atleti e alle atlete di alto livello della nostra università di potersi allenare nelle migliori condizioni possibili, coniugando e coordinando la carriera universitaria e la carriera agonistica” dice l’assessora Bruzzone.

“La nostra città vanta una tradizione remiera importante e per conformazione si presta alla pratica della disciplina: vogliamo incoraggiare giovani atleti e atlete a scegliere la nostra città e la nostra università per poter investire sul loro futuro”, conclude.

