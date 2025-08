Spaventato dai botti, cane fugge in sopraelevata: salvato da due ragazzi

Genova. Un cane che correva terrorizzato sulla sopraelevata, ad altissimo rischio di essere investito. Se lo sono trovato davanti due giovani genovesi, che si sono subito fermati, approfittando dell’orario, e lo hanno fatto salire in auto per metterlo in sicurezza.

È successo nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Il cane correva sulla strada Aldo Moro con il guinzaglio ancora attaccato al collare. I ragazzi lo hanno caricato in macchina e hanno fatto rotta sul comando della polizia stradale a Sampierdarena, dove i poliziotti hanno controllato subito il microchip.

Dagli accertamenti è stato possibile risalire al padrone, che ha raccontato che era a spasso con lui in centro quando l’animale, spaventato da un forte botto, è scappato finendo in sopraelevata. Entrambi sono tornati a casa sani, salvi e sollevati.