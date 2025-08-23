  • News24
Cane si perde in autostrada, ritrovato dalla polizia nell’area di servizio

Vagava con ancora guinzaglio e pettorina addosso, ma è stato fortunatamente ritrovato illeso

Genova. Si è perso in autostrada con ancora guinzaglio e pettorina addosso, ma è stato fortunatamente ritrovato illeso.

Il lieto fine nella serata dello scorso 21 agosto, quando gli agenti della polizia stradale di Chiavari hanno ritrovato nell’area di servizio Riviera Sud dell’autostrada A12, all’altezza di Sestri Levante, un cane smarrito.

Gli agenti gli hanno dato da bere e hanno attivato la pubblica assistenza di Rapallo, abilitata al soccorso animali.

Provvisto di microchip, il cane è stato affidato alle cure della Croce Bianca di Rapallo, che si è occupata di riaffidarlo al padrone.

