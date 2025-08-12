Polizia, il cane Leone scopre una minorenne con cocaina, hashish e marijuana in tasca

Genova. Nel pomeriggio di ieri, il commissariato di polizia di Cornigliano ha coordinato un servizio di controllo del territorio nelle delegazioni di Sampierdarena, Cornigliano, Certosa, Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo e presso la stazione ferroviaria di Sampierdarena. Hanno concorso al servizio equipaggi del reparto prevenzione crimine Liguria, team cinofili antidroga e operatori Polfer Sampierdarena.

L’attività è stata finalizzata al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e spaccio di sostanze stupefacenti.

In via Dondero, il cane Leone ha segnalato una giovane poi trovata in possesso di circa 7 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana, suddivisa in piccole dosi e nascosti in un pacchetto di sigarette. La ragazza è stata denunciata per spaccio e affidata alla madre, poiché minorenne.

Nei pressi della stazione Fs di Sampierdarena, sempre grazie al fiuto di Leone, il personale della Polfer ha controllato un 20enne che nascondeva in un calzino circa 5 grammi di cannabis.

L’uomo è stato sanzionato alla Prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l’invito a seguire programmi socio-riabilitativi.