Campionato Primavera 2: esordio casalingo della Sampdoria con il Venezia

Genova. E’ stata resa nota la composizione dei due gironi del campionato Primavera 2
La Sampdoria è stata inserita nel girone A insieme ad Albinoleffe, Cittadella, Como, Vicenza, Lecco, Padova, Pro Vercelli, Reggiana, Renate, Udinese, Sudtirol, Modena, Venezia, Virtus Entella, Brescia
Il campionato inizierà sabato 13 settembre, con le seguenti gare:
Albinoleffe-Renate
Cittadella-Udinese
Como-Pro Vercelli
Lecco-Vicenza
Padova-Modena
Sampdoria-Venezia
Sudtirol-Entella
Brescia-Reggiana
Lo Spezia è stato inserito nel girone B
