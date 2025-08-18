  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Campionato primavera

Campionato Primavera 2: esordio casalingo della Sampdoria con il Venezia

E’ stata resa nota la composizione dei due gironi del campionato Primavera 2 La Sampdoria giocherà, in campionato, il derby con la Virtus Entella Lo SpezIa inserito nel girone B

Sampdoria Vs Empoli
 Genova. E’ stata resa nota la composizione dei due gironi del campionato Primavera 2
La Sampdoria è stata inserita nel girone A insieme ad Albinoleffe, Cittadella, Como, Vicenza, Lecco, Padova, Pro Vercelli, Reggiana, Renate, Udinese, Sudtirol, Modena, Venezia, Virtus Entella, Brescia
Il campionato inizierà sabato 13 settembre, con le seguenti gare:
 
Albinoleffe-Renate
Cittadella-Udinese
Como-Pro Vercelli 
Lecco-Vicenza
Padova-Modena
Sampdoria-Venezia
Sudtirol-Entella
Brescia-Reggiana
 
Lo Spezia è stato inserito nel girone B 
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.