Campane a morto per Gaza, l’iniziativa della diocesi di Chiavari: “Un gesto per dire basta alla guerra”

Chiavari. Un gesto simbolico e solenne per rompere il silenzio e invocare la pace a Gaza. Come riporta l’agenzia Ansa, questa sera, alle ore 22, tutte le chiese della Diocesi di Chiavari faranno risuonare le campane a morto per testimoniare vicinanza alle vittime del conflitto e chiedere un immediato cessate il fuoco. L’iniziativa, promossa dal vescovo di Chiavari, monsignor Giampio Devasini, è stata accolta con partecipazione in tutta la Diocesi.

“Attraverso questo gesto grideremo il nostro ‘adesso basta’ alle operazioni militari che stanno seminando morte e distruzione, fame e disperazione nella Striscia di Gaza”, ha spiegato monsignor Devasini, come riportato dall’Ansa. Il vescovo ha auspicato che “il Signore, principe della pace, possa ispirare tutti a cercare il dialogo e la riconciliazione”, ricordando la tragica verità che “chi uccide un uomo, uccide il mondo intero”.

Un esempio di questo impegno arriva da Sestri Levante, dove il parroco di Santo Stefano del Ponte, don Marco Torre, ha annunciato che le campane a lutto suoneranno nonostante sia in corso una grande festa parrocchiale sul sagrato della chiesa. “In quei momenti fermeremo ogni attività”, ha dichiarato il parroco, “per impegnarci per la pace”. Un segno forte di come la solidarietà e l’invocazione di pace possano fermare, anche solo per un attimo, ogni altra attività.