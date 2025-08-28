  • News24
Camogli, la prefetta Cinzia Torraco in visita istituzionale: tra i temi anche il turismo

Il sindaco Giovanni Anelli ha espresso la soddisfazione dell’amministrazione "per l’incontro con il prefetto, che ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità"

Camogli. La prefetta di Genova Cinzia Torraco si è recata ieri in visita istituzionale a Camogli. La prima tappa a Palazzo Comunale, dove si è svolto l’incontro con il sindaco Giovanni Anelli. Per l’amministrazione presenti anche il vicesindaco Lorenzo Ghisoli, il presidente del consiglio comunale Paolo Terrile e le assessore Emanuela Caneva e Cristina Gambazza.

Hanno partecipato, tra le autorità, Annalisa Luzza, comandante della stazione dei carabinieri di Camogli, Federica Pesle, comandante della polizia municipale, e Mario Zappalà, comandante dell’Ufficio locale marittimo.

L’amministrazione ha dialogato con la prefetta affrontando temi che spaziano dal turismo al controllo del territorio.

A seguire visita alla stazione dei carabinieri quindi, attraverso via Garibaldi, prefetta, amministratori e forze dell’ordine si sono diretti verso i locali dell’ufficio locale marittimo.

La tappa conclusiva della prima visita a Camogli di Cinzia Torraco è stata all’Alega, nel complesso dove ha sede la Protezione civile (uffici e mezzi).

Il sindaco Giovanni Anelli ha espresso la soddisfazione dell’amministrazione “per l’incontro con il prefetto, che ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità”.

