Cambia la viabilità in piazza Fontane Marose, Cavo (Noi moderati): “Improvvisazione e nessun preavviso, serve programmazione”

Genova. “Non si può procedere alle modifiche alla viabilità nel cuore della città senza avvertire e coinvolgere i cittadini e le associazioni di categoria. La giusta levata di scudi dei commercianti (sia Confcommercio che Confesercenti) contro i cambiamenti al traffico nella zona di piazza Fontane Marose, via Roma, via XXV aprile che scatteranno in parte già martedì, senza alcuna condivisione, dà atto dell’improvvisazione con cui si sta muovendo la giunta Salis”.

Lo dichiara Ilaria Cavo, deputata genovese e capogruppo in consiglio comunale di Noi Moderati Bucci Orgoglio Genova, a nome del gruppo consiliare.

“Per stravolgere il traffico, chiudere strade (come si vuol fare in via XXV aprile) raddoppiare il senso di marcia (ipotesi per via Roma) occorre preavviso, informazione e soprattutto un cronoprogramma chiaro. I commercianti e tutti coloro che hanno investito in quelle vie hanno diritto di essere ascoltati e, come loro giustamente sostengono, di poter programmare le loro attività conoscendo le tempistiche chiare delle nuove misure. Saremo pronti a chiedere di ascoltare i Civ e le associazioni di categoria in consiglio comunale come già accaduto per i proprietari di case che si sono trovati, ugualmente senza preavviso, la riforma dell’Imu e che sono stati ascoltati in Comune su richiesta della nostra opposizione”.