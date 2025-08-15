Caldo estremo, aumentano gli accessi al pronto soccorso: “Troppe persone non rispettano le misure di prevenzione”

Genova. “Il problema è che molte persone sottovalutano le raccomandazioni, ritrovandosi poi in pronto soccorso per colpi di calore e disidratazione”.

A inizio agosto una media di 255 accessi al pronto soccorso del San Martino

A parlare è la dottoressa Eleonora Arboscello, direttrice del pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova, dove negli ultimi giorni si è registrato un incremento significativo degli accessi legati al caldo.

“Nella settimana dal 5 al 12 agosto la media giornaliera è stata di 255 accessi, in crescita rispetto agli ultimi dieci giorni di luglio, quando le temperature più miti avevano determinato un calo – conferma Arboscello – Il 31 giugno si era toccato un picco di 280 accessi che è poi andato a scendere, ma il ritorno del grande caldo ha invertito la tendenza”.

Secondo la dottoressa, “l’aumento delle temperature ha contribuito a un incremento degli accessi non solo al San Martino, ma in generale in tutti i pronto soccorso”. Malgrado i bollettini e le allerte emessi — a Genova sono tre giorni di fila da bollino rosso, quattro con sabato – troppo spesso non vengono seguite le indicazioni diffuse ogni anno dal Ministero della Salute e dalle autorità sanitarie locali.

Colpiti non solo anziani, ma anche chi pratica attività sportiva sotto il sole

Conseguenza diretta, negli ultimi giorni si è osservata una crescita costante dei casi di malessere dovuti all’esposizione al caldo, con una punta di 10 accessi in un solo giorno. Colpiti non solo gli anziani con diverse patologie, che spesso si espongono al sole, da soli o in gruppo, anche nelle ore più calde (tra le 15 e le 17), ma anche giovani impegnati in attività sportive o amatoriali.

“Qualche giorno fa sono arrivati due ciclisti che stavano pedalando alle 15 – spiega Arboscello – Entrambi hanno avuto svenimenti dovuti a disidratazione e abbassamento della pressione, causati da esposizione prolungata al sole e sudorazione eccessiva”.

“G ià dopo due o tre giorni consecutivi di temperature estreme si va in difficoltà”

Il fenomeno riguarda anche molti turisti, in particolare anziani, soprattutto nel Levante ligure, che continuano a sottovalutare il rischio: “Si tende a pensare: fa caldo, ma io ce la faccio. In realtà, già dopo due o tre giorni consecutivi di temperature percepite intorno ai 36-38 gradi, come il 12 e 13 agosto, bisognerebbe avere il buon senso di adottare tutte le precauzioni consigliate. Queste regole vengono diffuse all’inizio dell’estate e ribadite in occasione dei picchi di calore, ma continuano a essere disattese”.

Le conseguenze, avverte, non si limitano al malessere momentaneo: “Un colpo di calore o un episodio di svenimento possono avere complicanze gravi, soprattutto se la persona soffre di patologie croniche cardiovascolari o respiratorie”.

Fino a sabato le previsioni indicano che il caldo intenso proseguirà. La raccomandazione è quindi sempre la stessa: “Evitare le ore centrali della giornata, idratarsi, restare in ambienti freschi e non sottovalutare i sintomi”.