Caldo: bollino giallo fino a domenica. E Arpal avvisa:”Temperature di molto sopra la media fino a almeno a metà settimana”

Genova. Bolino giallo a Genova e sulla Liguria per l’ondata di calore conseguente all’anticiclone africano che permarrà su buona parte dell’Italia fino almeno a Ferragosto. La conferma arriva all’ultimo bollettino di vigilanza emesso da Arpal.

La conseguenza è quella di “un’ondata di caldo con diffuso aumento delle temperature, che si porteranno su valori abbondantemente al di sopra delle medie stagionali almeno fino a metà della prossima settimana”. Mentre il Centro meteo Limet ricorda che quello che si apre oggi è il primo fine settimana caratterizzato interamente dal sole, dopo diversi week end dal tempo incerto, la conseguenza sarà un caldo con temperature sopra la media e massime fino a 35°C, destinate a durare per diversi giorni.

Ecco il bollettino di vigilanza in dettaglio:

Sabato 9 agosto

Le temperature elevate e i tassi di umidità medio-alti determinano disagio fisiologico per caldo su tutte le zone, soprattutto nelle località meno interessate dalle brezze, diffusamente moderato su ABC.

Domenica 10 agosto

Molto caldo su zone ABC, soprattutto in località poco ventilate, con diffuso disagio moderato per caldo. Disagio per caldo su DE. Temperature in ulteriore aumento con valori notturni maggiori di 23-24°C nei maggiori centri urbani.

Lunedì 11 agosto

La presenza di venti settentrionali potrebbe vanificare l’effetto mitigante delle brezze locali con un ulteriore aumento delle temperature e possibili di episodi di caldo torrido, anche nelle località interne. Molto caldo su tutte le località con diffuso disagio fisiologico moderato per caldo in tutte le zone.

Bollino giallo almeno fino a domenica

Il Ministero della Salute ha emanato la previsione di Ondata di Calore Livello 1 per sabato 9 agosto e domenica 10 agosto. Si tratta del cosiddetto ‘bollino giallo’, Il Comune di Genova di conseguenza invita la cittadinanza a:

Non uscire nelle ore più calde

Consumare pasti leggeri

Bere molta acqua

Fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci

Viste le previsioni è molto probabile che nelle prossime ore il bollino giallo (se non addirittura superiore) sarà prolungato anche per i primi giorni della prossima settimana.