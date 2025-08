Genova. L’anticiclone africano è pronto a stringere nuovamente la morsa sull’Italia, Liguria compresa, portando con sé il tanto temuto caldo umido e soffocante che ha caratterizzato gli ultimi giorni di giugno e i primi di luglio.

Da giovedì infatti è attesa una rimonta anticiclonica che assicurerà condizioni di stabilità e cielo sereno per una lunga fase, fino almeno alla prima metà della settimana prossima associata. Se fino a oggi, grazie all’anticiclone delle Azzorre, le temperature sono state gradevoli e in alcuni casi sotto la media stagionale, dai prossimi giorni però il treno sarà accompagnato da un aumento delle temperature, destinate a tornare su valori superiori alle medie del periodo.

A oggi non sono previsti bollini di alcun genere, ed è ancora presto per parlare di ondata di calore. Soprattutto perché le ultime settimane sono state caratterizzare dalle già citate temperature sotto la media stagionale, e per il verificarsi delle ondate di calore è necessario che persistano per più giorni determinati fattori tra cui caldo e umidità.

Per giovedì e venerdì a Genova sono previsti 23 gradi di minima e 31 di massima, picchi di 33 sul Levante. Nel fine settimana l’anticiclone dovrebbe toccare il picco, e restare sino a Ferragosto.