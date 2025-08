Sampdoria, la partenza di Meulensteen fa storcere il naso ai tifosi. In entrata priorità a centrocampo e attacco

Genova. Partiti Meulensteen, Tutino, Vieira, l’addio commosso di Yepes (svincolato) dopo sette anni in blucerchiato, la Sampdoria sinora si è mossa soprattutto in uscita in questo calciomercato lasciando andare alcuni elementi che l’anno scorso non avevano soddisfatto le aspettative o erano arrivati a fine ciclo come Nyang, Bereszynski, Borini e l’infortunato Cragno. Con gli arrivi di Cuni e l’ufficializzazione a breve di Jordan Ferri, mediano francese classe ’92, i blucerchiati hanno battuto due colpi.

Non sarà facile fare di necessità virtù in questo mercato estivo. Gli ingaggi di giocatori importanti e la necessità di correggere in corsa la rotta verso la retrocessione non hanno comunque sortito grandi effetti e la zavorra è pesante. L’anno scorso la Samp era quinta con 18,4 milioni e quest’anno, per ora, resta al quinto posto (fonte il portale specializzato in finanza calcistica Capology) con 11,5 milioni lordi dietro a Monza, Palermo, Venezia e Spezia.

Il fare piazza pulita, si è visto nei due anni precedenti della gestione Manfredi, non ha portato a nulla. I tifosi, soprattutto dopo la partenza di Meulensteen, hanno storto il naso visto che il giocatore sembrava recuperato dopo essersi perso nel pieno della stagione, siglando due reti pesanti contro la Salernitana, ma evidentemente il rendimento altalenante dello scorso campionato non ha convinto sino in fondo la dirigenza blucerchiata, che, va ricordato, ha anche bisogno di monetizzare. L’impressione è che però anche da quel punto di vista si poteva fare di più. In fase di uscita dovrebbe esserci anche Ntanda.

Sono rientrati alle squadre di appartenenza elementi come Sibilli, Oudin, Veroli e Curto. Dai prestiti in giro sono rientrati Girelli, La Gumina, Vulikic, Giordano e poi c’è l’incognita Pedrola: il ragazzo non ha potuto presenziare al ritiro in altura a causa di un intervento di appendicectomia e ha iniziato il recupero con un lavoro differenziato. Sinora il giovane talento fragile si è rivelato un’incompiuta per problemi fisici e anche un po’ caratteriali.

Le priorità di Andrea Mancini e del ceo area football Jesper Fredberg sono i reparti di centrocampo e attacco. La pista che porta a Luigi Cherubini, giovane promettente ala sinistra della Roma, è calda, ma non in dirittura di arrivo.

Oggi il test col Novara

Intanto la squadra oggi si misurerà contro il Novara Football Club al Mugnaini alle 17:30. Per motivi tecnici-organizzativi e di comune accordo tra le due società, è stata invece annullata l’amichevole di lunedì 11 agosto con il Sestri Levante. Resta l’altro impegno amichevole dei blucerchiati contro il Pontedera domenica 10 agosto alle 17.