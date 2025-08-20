Sampdoria, a centrocampo arriva anche Abildgaard: più solidità per Donati

Genova. Oliver Abildgaard è della Sampdoria, il contratto è stato depositato cone si vede sul sito ufficiale della Lega Serie B (aggiornamento: intorno alle 10 arriva anche l’annuncio del club: contratto fino al 2028).

Tra le sue esperienze italiane le più rimarchevoli sono quelle a Como (condivisa con Bellemo) e a Pisa: in entrambe è stato promosso in Serie A.

Un altro innesto importante per il centrocampo di Donati, soprattutto per le caratteristiche che va a dargli. Abildgaard è un giocatore molto attivo in fase difensiva, con fisicità e un senso tattico che gli permette di leggere il gioco con e senza palla. Con questo tipo di giocatore si può vedere puntare ad una maggiore solidità dando più libertà di movimento agli altri centrocampisti.

Anche perché a La Spezia si sono viste già delle buone trame create sia dalla visione di Ferri sia dalla capacità di inserimento di un grintosissimo Henderson. Un mix, quindi, che può diventare interessante da sfruttare nell’arco della stagione.

Ora la necessità è quella di implementare l’attacco, con il giovane prospetto Simone Pafundi come innesto papabile, ma soprattutto la difesa. Abildgaard è un elemento difensivo ma il reparto arretrato ha bisogno di forze nuove per garantire maggiore sicurezza.

Nonostante una ripresa in crescita, nel prima tempo del “Picco” si sono viste nuovamente imprecisioni che potevano (e possono) costare caro. Lo scorso anno è la dimostrazione lampante e ora il club deve dimostrare di aver imparato dai propri errori e arrivare al gong con una squadra pronta a giocare contro tutti in Serie B.