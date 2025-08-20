Genoa. Carboni esalta Vieira, Frendrup sul mercato ma le sirene non lo distraggono

Sognare non costa nulla. Nel vero senso della parola. Il mercato del Genoa fatto di prestiti ha consegnato a Vieira una squadra che lo soddisfa sotto l’aspetto difensivo e offensivo. L’allenatore ha infatti ripetuto sia prima sia dopo la vittoria contro il Vicenza che vuole un Grifone ambizioso.

La società ha lavorato tempestivamente tanto che la rosa è ormai completa da settimane e si appresta a giocare la sfida con il Lecce dopo un bel precampionato. L’unico dubbio rimane Fredrup. Sul centrocampista ci sarebbe l’Inter. La posizione del Genoa è di attesa: non c’è urgenza di lasciare partire il danese, lo farà solo in caso di un’offerta reputata all’altezza.

Anche perché di mal di pancia non se ne parla. La sirenetta è uno dei simboli della Danimarca, ma il mediano danese, da quanto filtra dall’ambiente ed emerge dalle amichevoli, non è di quelli che si fanno distrarre dalle sirene del mercato. Concentrato e dedito alla causa in allenamento come in partita, sta formando una coppia di mastini con Masini a cui Vieira spera di non dover rinunciare. Poche parole e tanti fatti, i due non amano i riflettori e sono considerati veri e propri giocatori “vecchio stampo” nonostante la giovane età.

In ogni caso, il Genoa sta preparando un piano B qualora l’offerta irrinunciabile dovesse arrivare con diversi nomi sul taccuino del ds Ottolini. Nelle scorse settimane era emerso Nicolussi Caviglia. Ma sull’ex Venezia scuola Juventus sembra ora essere forte l’interesse del Torino. Tra i nomi circolati anche quello di Onana, che sarebbe un ritorno, o di Engelhardt, ex Como.

Le alternative nella linea mediana del 4-2-3-1 di base comunque non mancano. Stanciu, schierato dietro la punta, potrebbe anche arretrare in virtù del suo temperamento e della sua esperienza, lasciando Malinovskyi nel ruolo di trequartista. Posizione che ha occupato anche l’anno scorso duettando bene con Miretti. Anche Thorsby rappresenta un’alternativa davanti alla difesa.

Retroguardia a posto con Ostigard preso in previsione della partenza, poi avvenuta, di De Winter. Insieme a Vasquez formerà la coppia titolare. Alle loro spalle ci si aspetta molto da Marcandalli, per il quale lo stesso Nesta, suo allenatore ai tempi della Reggiana, aveva speso parole al miele.

Tornando al reparto avanzato e a proposito di endorsement di lusso, eccone uno riportato alla ribalta nelle ultime ore dalla stampa nazionale su Valentin Carboni, fresco di convocazione con la nazionale dell’Argentina. “Ha un grande futuro, dobbiamo approfittarne. Lo avevo visto nell’U20 ma è cresciuto molto”. Parole di un certo Lionel Messi a Sky Sport dell’anno scorso. E in effetti pare che Vieira sia entusiasta del giocatore che sta apprezzando giornalmente in allenamento.

Questione prima punta. La scelta del duo Colombo-Vitinha è un’incognita, potrebbe quindi arrivare qualcosa se si presentasse un’occasione, anche se l’allenatore è convinto di poter (ri)lanciare i due giocatori. Il parco trequartisti tra l’altro dovrebbe facilitare il lavoro delle punte. A proposito, potrebbe tornare anche Cornet. Viera ha fin dal ritiro cercato di caricare Vitinha mentre sta lavorando molto su Colombo per migliorare la sua presenza in area. Giocatore molto generoso che tende a svariare un po’ troppo, deve cercare di non perdere mai l’appuntamento con i palloni messi al centro. Un aspetto di cui ha parlato ieri lo stesso giocatore nell’intervista rilasciata ai microfoni del club.