Calcio a 5, i gironi: 15 squadre in Serie A, c’è la CDM Futsal

Campo Ligure. Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 31 luglio, con inizio dei lavori alle ore 15, presso la sala riunioni degli uffici di Viale Tiziano a Roma, il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5. Presenti il Presidente Stefano Castiglia, il Vicepresidente Vicario Leonardo Todaro, il Vicepresidente Andrea Farabini, i Consiglieri Umberto Ferrini e Antonio Scocca, il Segretario Fabrizio Di Felice, il membro del Collegio dei Revisori dei Conti Francesco Giordano. Collegati in videoconferenza i Consiglieri Donato Giovanni Allegrini, Ugo Colombo, Francesco Novello e Stefano Salviati, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Francesco Catenacci, il membro del Collegio dei Revisori dei Conti Massimiliano Scarcia.

ORGANICI – Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente, il Consiglio Direttivo ha definito gli organici e i gironi dei campionati nazionali per la stagione sportiva 2025/2026. Sono complessivamente 231 i club iscritti, un numero in aumento rispetto alla precedente annata: la Divisione intende esprimere le più sentite congratulazioni a tutte le società per aver contribuito a raggiungere un dato che assume particolare significato in virtù della necessità di allinearsi alle norme FIGC.

CAMPIONATI MASCHILI – La composizione a 15 squadre dell’organico della Serie A maschile consentirà di perseguire l’obiettivo numerico delle 14 unità con un anno di anticipo rispetto alla programmazione. L’iscrizione di tutte le società aventi diritto alla prossima A2 Élite rappresenta un ulteriore dato positivo in relazione alla solidità di una categoria introdotta per ridurre le distanze tra la Serie A e le altre categorie. Per quanto concerne la Serie A2, il Consiglio ha inteso posizionare nei relativi gironi le società della regione Sicilia seguendo una logica di alternanza, nell’attesa di un auspicabile futuro aumento dei numeri delle iscrizioni di società delle regioni meridionali. Complessivamente, si rileva un aumento di quattro unità nella composizione numerica degli organici dei campionati maschili.

L’unica squadra ligure, la CDM Futsal, in Serie A, affronterà: Active Network Futsal, Bulldog Capurso, Came Treviso, Ecocity Futsal Genzano, Feldi Eboli, Fortitudo Pomezia, L84, Mantova, Meta Catania, Napoli Futsal, Pirossigeno Cosenza, Roma Futsal, Sandro Abate Five Soccer, Sporting Sala Consilina.

CAMPIONATI FEMMINILI – Per quanto concerne il movimento femminile, la Divisione valuta positivamente la composizione a 12 unità dell’organico della Serie A ed esprime grande soddisfazione per la crescita numerica della Serie B: delle società aventi diritto neopromosse dai campionati regionali, in sette hanno rinunciato al percorso di iscrizione, ma si rileva in ogni caso l’aumento di tre società nell’organico della categoria.

SUPERCOPPE E SERIE A FEMMINILE – Il Consiglio Direttivo ha fissato il 5 e 6 gennaio 2026 come date di svolgimento della Final Four di Supercoppa maschile. Il Consiglio, inoltre, ha deliberato di posticipare a venerdì 12 settembre la disputa della Supercoppa femminile, che sarà abbinata alla Supercoppa Under 19 femminile: il PalaBadiali di Falconara ospiterà le sfide che assegneranno i primi due titoli della stagione. Di conseguenza, il Consiglio ha deliberato di posticipare a domenica 21 settembre, in accordo con tutte le società coinvolte, l’inizio della Serie A femminile, agevolando lo sviluppo del campionato con l’eliminazione dei turni infrasettimanali.

NUOVA PORTA – Il Direttivo, poi, ha deliberato l’introduzione, in collaborazione con il fornitore ufficiale Gammasport, della nuova porta del futsal italiano, che debutterà nella Serie A maschile 2025/2026, con tutti gli impianti che saranno dotati del nuovo modello. A partire dalla stagione 2026/2027, anche per la Serie A femminile e la Serie A2 Élite entrerà in vigore l’obbligatorietà di utilizzo della nuova porta, mentre tutte le altre categorie nazionali, maschili e femminili, dovranno mettersi a regime a partire dalla stagione 2027/2028.

PRESENTAZIONE STAGIONE – Il Direttivo, inoltre, ha approvato l’organizzazione dell’evento di presentazione della stagione 2025/2026, che si svolgerà a settembre in una location simbolica per lo sport italiano: nei prossimi giorni saranno ufficializzati tutti i dettagli della manifestazione, ideata per suscitare il più ampio interesse e garantire la massima visibilità alla disciplina.