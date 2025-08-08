  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Cade da uno scoglio e si rompe un braccio, recuperato dai vigili del fuoco

E' successo a Riva Trigoso. A raggiungere per primo un pompiere fuori servizio che si è tuffato e ha nuotato fino al ferito

Generico agosto 2025

Genova. Questo pomeriggio i vigili del fuoco hanno soccorso un uomo che, caduto dallo scoglio dell’Asseu, a Riva Trigoso, nel comune di Sestri Levante, si è procurato diverse ferite con probabile frattura a un braccio.

Il primo soccorso è stato portato dal un vigile del fuoco, libero dal servizio che, si è tuffato, ha raggiunto a nuoto lo scoglio, e ha dato assistenza al ferito.

I vigili del fuoco sono accorsi anche con la squadra di Chiavari, la motonave Gadda, i sommozzatori sopraggiunti via terra, e l’elicottero Drago con equipe sanitaria del 118.

Una volta stabilizzata la persona, è stato issato a bordo col verricello e portarlo all’ospedale.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.