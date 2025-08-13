  • News24
Botta

Cade sugli scogli mentre trasporta una canoa, genovese soccorso a punta Chiappa

L'uomo, 53 anni, ha riportato una contusione alle costole: sul posto soccorso alpino e pubblica assistenza

soccorso punta chiappa

Camogli. Stava trasportando la sua canoa sul molo di Punta Chiappa quando è scivolato rimediando una forte contusione alle costole.

Per questo nel pomeriggio di oggi sono scattati i soccorsi per un uomo genovese di 53 anni. Sul posto soccorso alpino e speleologico Liguria con i Volontari del Soccorso di Ruta.

I soccorritori hanno raggiunto Punta Chiappa con la barca ambulanza della pubblica assistenza di Camogli .

L’uomo è stato stabilizzato e sistemato su barella spinale. Quindi, caricato sulla barca ambulanza, ha raggiunto Camogli. Da lì in ambulanza è stato trasportato al San Martino di Genova.

