Cade sugli scogli mentre trasporta una canoa, genovese soccorso a punta Chiappa

Camogli. Stava trasportando la sua canoa sul molo di Punta Chiappa quando è scivolato rimediando una forte contusione alle costole.

Per questo nel pomeriggio di oggi sono scattati i soccorsi per un uomo genovese di 53 anni. Sul posto soccorso alpino e speleologico Liguria con i Volontari del Soccorso di Ruta.

I soccorritori hanno raggiunto Punta Chiappa con la barca ambulanza della pubblica assistenza di Camogli .

L’uomo è stato stabilizzato e sistemato su barella spinale. Quindi, caricato sulla barca ambulanza, ha raggiunto Camogli. Da lì in ambulanza è stato trasportato al San Martino di Genova.