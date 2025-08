Si arrampica in piena notte sui ponteggi del Vittorio Emanuele e cade: soccorso e portato al Galliera

Genova. Si è arrampicato sui ponteggi dell’istituto superiore Vittorio Emanuele facendo scattare l’allarme, poi è scivolato ferendosi.

E’ successo questa notte alle 2.40 circa in largo Zecca. Protagonista un cittadino nordafricano di circa 30 anni. L’uomo probabilmente – ma sul punto gli accertamenti sono in corso – voleva introdursi nell’istituto scolastico, ma appunto è scivolato. Sul posto sono arrivate le guardie giurate, poi i vigili del fuoco, la Croce Verde Genovese e l’automedica del 118.

Sono stati i pompieri con l’autoscala a recuperarlo per poi consegnarlo alle cure dei sanitari. L’uomo è stato trasportato dai militi della Croce Verde Genovese all’ospedale Galliera in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.