Cade in casa e si frattura una vertebra: muore dopo essere stata dimessa da due ospedali

Genova. Dimessa due volte dall’ospedale San Martino e dal Galliera dopo una caduta in casa, rimane paralizzata e poi muore.

La vittima è una donna di 81 anni e i fatti risalgono a quattro anni fa. Oggi i figli, assistiti dall’avvocato Alessandro Storlenghi, hanno deciso di fare causa civile ai due enti dopo un anno e mezzo di trattative che non sono andate a buon fine per il risarcimento.

La vicenda risale al 6 gennaio 2021. La donna era stata ricoverata al Policlinico dopo la caduta, e dagli esami era emersa una contusione dorso lombare con sospetta frattura di una vertebra e a una contusione della spalla sinistra. Al triage le viene assegnato un codice verde, poi viene dimessa con la prescrizione di antidolorifici e riposo per un paio di giorni.

La stessa sera, nonostante gli antidolorifici, la donna sta sempre peggio e viene portata al Galliera. Qui la visitano e i medici trovano un problema alla colonna vertebrale, richiedendo ulteriori approfondimenti diagnostici. Viene quindi dimessa anche in questo caso, sempre con la prescrizione di antidolorifici e riposo.

In entrambi i casi, lamentano i figli, nessuno spiega che deve rimanere immobile. Così l’8 gennaio l’anziana non riesce più a muovere le gambe e torna al San Martino dove, questa volta, le riscontrano la frattura di una vertebra, la distruzione di un’altra e il tranciamento del midollo. Paralizzata, viene ricoverata in una Rsa dove poi muore dopo quasi due anni.

Secondo i parenti, che si sono rivolti a un medico legale e docente di Bologna, se il personale di entrambi gli ospedali avesse valutato da subito la gravità della situazione la lesione non si sarebbe concretizzata.

Il Galliera non ha voluto commentare la vicenda mentre dal San Martino fanno sapere di essere “come sempre a disposizione delle autorità competenti e fiduciosi sull’esito della causa civile, nel rispetto dei familiari della donna scomparsa”.