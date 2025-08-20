Brokeback Mountain, il musical con Malika Ayane: due date a Genova il 16 e 17 dicembre

Genova. Malika Ayane torna a calcare le scene con il suo nuovo musical Brokeback Mountain. Per la prima volta in Italia, dopo il successo londinese, il pluripremiato film omonimo si trasforma in una produzione teatrale con musiche dal vivo. Ayane sarà accompagnata da una live band. L’appuntamento per il pubblico ligure è fissato per martedì 16 e mercoledì 17 dicembre 2025 al Teatro Ivo Chiesa di Genova Produzione Patagonia Group. Biglietti disponibili in prevendita su Ticketone.

Wyoming, 1963. Un’America rurale segnata da estrema povertà, fatta di piccoli villaggi e popolata da sparute comunità retrograde. Due giovani pastori, Ennis e Jack, si ritrovano a condividere l’isolamento di una montagna remota. È lì che nasce, inaspettato e potente, un amore destinato a durare vent’anni. Un legame irrefrenabile e nascosto, che li accompagnerà per tutta la vita, trasformandosi in desiderio taciuto, dolore silenzioso, ricordo indelebile.

Dal racconto di Annie Proulx, una storia che già nel 2005 ha emozionato il mondo grazie all’indimenticabile film di Ang Lee. Una “play with music” intima e spettacolare in cui i brani originali di Dan Gillespie Sells sono interpretati da Malika Ayane. Sul palco la accompagna una live band, dando vita a pezzi che si intrecciano in modo indissolubile alla narrazione della vicenda. Non una semplice colonna sonora, ma un elemento drammaturgico che costruisce spazi, dà ritmo alle emozioni e disegna i paesaggi interiori dei protagonisti.

Nei ruoli di Ennis e Jack, Edoardo Purgatori e Filippo Contri. Due giovani attori dal grande carisma e con solide esperienze alle spalle al cinema e in teatro.