Falso account Instagram a nome di Bper Banca, attenzione alla frode online

L'istituto: "Contenuti che non hanno alcun legame con Bper, si invitano i clienti a prestare la massima attenzione"

Genova. Bper segnala la presenza di un account Instagram non autorizzato che utilizza in maniera fraudolenta il nome e l’immagine della banca per promuovere l’adesione a corsi e attività non riconducibili all’istituto.

“Tali contenuti – precisa la banca – non hanno alcun legame con Bper e devono essere considerati del tutto ingannevoli e fraudolenti”.

Bper sottolinea che l’unico profilo ufficiale di comunicazione su Instagram è quello verificato @bper_banca. “Qualsiasi altro account che faccia riferimento a Bper non è riconosciuto e va trattato con sospetto”.

“Si invitano tutti i clienti a prestare la massima attenzione, a non condividere dati personali o finanziari con soggetti non riconosciuti e di rivolgersi, in caso di dubbi, all’assistenza clienti tramite i contatti ufficiali disponibili sul sito www.bper.it”.

La banca si riserva inoltre di segnalare alle autorità competenti qualsiasi uso illecito della propria identità.

