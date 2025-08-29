  • News24
Borse di studio scolastiche, soddisfatte tutte le domande idonee. Ferri: “Stanziato oltre un milione di euro”

L'importo delle borse di studio resta invariato: 600 euro per la scuola primaria, 800 euro per la scuola secondaria di primo grado e 1.100 euro per la scuola secondaria di secondo grado

simona ferro ambrosetti

Genova. Regione Liguria ha completato lo scorrimento della graduatoria delle borse di studio relative all’anno scolastico 2023/2024, istituite per sostenere le famiglie liguri nelle spese di iscrizione e frequenza delle scuole paritarie e statali di ogni ordine e grado. Grazie all’assestamento del bilancio regionale 2025 sono state individuate le risorse necessarie per soddisfare tutte le domande idonee.

“Con lo stanziamento aggiuntivo di 683 mila euro manteniamo un impegno preso con le famiglie liguri – dichiara l’assessore alla Scuola Simona Ferro –. Dopo il primo finanziamento di marzo, che aveva consentito di aiutare 715 famiglie, oggi possiamo dare risposta anche alle restanti 1.098 domande risultate idonee. In totale, vengono così finanziate 1.813 borse di studio, per un investimento complessivo di oltre 1 milione e 126 mila euro. Nessuno è rimasto escluso: un risultato importante, che conferma l’attenzione costante della Regione al diritto allo studio e alla libertà di scelta educativa delle famiglie”.

L’importo delle borse di studio resta invariato: 600 euro per la scuola primaria, 800 euro per la scuola secondaria di primo grado e 1.100 euro per la scuola secondaria di secondo grado. Nel mese di settembre ALiSEO, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento, avvierà i pagamenti a favore degli aventi diritto.

