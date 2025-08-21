Genova su Monocle, Bordilli (Lega): “Città protagonista, frutti che la giunta Salis rischia di disperdere”

Genova. “Genova è tornata protagonista sulla scena internazionale. Lo conferma anche Monocle, rivista di lifestyle, che ha dedicato un ampio reportage al rilancio della nostra città come hub di visione e rinnovamento, capace di attrarre investimenti e nuovi cittadini frutto del lavoro delle giunte Bucci”. A commentare l’articolo di cui ha parlato, oggi, anche Genova24, è la capogruppo della Lega in consiglio comunale, Paola Bordilli, ex assessora nel governo Bucci-Piciocchi.

“Le storie degli artigiani, delle botteghe storiche e delle attività che stanno rifiorendo non sono nate dal nulla – scrive Bordilli – sono il frutto di un percorso che la nostra amministrazione ha fatto, sostenuto da una collaborazione forte tra pubblico e privato assieme al sistema camerale. Non solo commercio e artigianato, ma anche il piano caruggi, citato e lodato dalla rivista come modello di rigenerazione urbana: ecco che tutti, e sottolineo tutti, i progetti che abbiamo voluto vengono apprezzati. Lo stesso vale per opere infrastrutturali come il tunnel subportuale, pensate per rendere Genova più accessibile, moderna e attrattiva”.

“Oggi però, con la giunta di sinistra guidata dal sindaco Silvia Salis – sottolinea la leghista – assistiamo a un pericoloso cambio di rotta. La sindrome da palcoscenico che la contraddistingue, sempre alla ricerca di riflettori e visibilità personale, rischia di distoglierla dalle attenzioni alla città e, soprattutto, la forte connotazione ideologica la sta portando a impoverire proprio tutti quei progetti a livello internazionale riconosciuti: mentre Genova avrebbe bisogno di continuità, pragmatismo e concretezza, vediamo invece una giunta intenta più a cancellare il lavoro fatto che a consolidare i risultati raggiunti”.

“Il rischio concreto è che Genova perda lo slancio costruito negli anni scorsi proprio nel momento in cui ha riconquistato attenzione e credibilità a livello internazionale. Non possiamo permettere che l’immagine e il futuro della città vengano sacrificati all’ego di un sindaco più interessato alla scena che alle esigenze reali dei genovesi. Noi continueremo a vigilare e a denunciare ogni passo falso di questa giunta, perché Genova merita di restare un hub di visione e rinnovamento, non di tornare indietro”, conclude la capogruppo Lega in consiglio comunale a Genova Paola Bordilli.