Genova. Una settimana di Ferragosto costellata di allerte per caldo, con ben tre bollini rossi consecutivi dopo la raffica di gialli e arancioni. Sino a venerdì 15 agosto il bollino è rosso a Genova, con temperature che al mattino faranno già segnare i 28 gradi e al pomeriggio toccheranno i 35.

Ad aumentare il disagio per caldo pensa l’umidità: la combinata porterà le temperature percepite a 36 gradi sia giovedì sia venerdì, ben 38 mercoledì.

Come previsto in casi di ondate di calore, i servizi sociali e sanitari sono stati attivati. Il Comune di Genova ha disposto la chiusura dei cantieri all’aperto dalle 12,30 alle 16,30, sulla base di specifica ordinanza emanata da Regione Liguria. Sul sito del Comune, nella sezione dedicata al programma “Estate sicura” sono riportati gli elenchi delle biblioteche e dei musei climatizzati sul territorio comunale e delle sale e spazi climatizzati per Municipio con relativi orari di apertura.

La Regione Liguria, in collaborazione con Asl 3, ha disposto che durante i giorni critici anziani e persone fragili saranno dimessi dagli ospedali solo con l’attivazione di “dimissioni protette” che prevedano interventi del sistema socio-sanitario. Potranno essere attivati ricoveri ospedalieri brevi, della durata massima di 10 giorni, su segnalazione di medici, Pronto Soccorso, Servizi Sociali del Comune di Genova.