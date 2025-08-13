Al caldo si aggiunge l’umidità, primo giorno da bollino rosso a Genova: “Attenzione massima”

Genova. “Anziani e fragili facciamo la massima attenzione”. È questo il monito che si sussegue ormai da giorni a Genova per l’ondata di calore che sta assediando soprattutto il Nord Italia, e mercoledì 13 agosto è la prima giornata da bollino rosso per il capoluogo ligure dopo un susseguirsi di bollini gialli e arancioni.

Caldo e umidità: bollino rosso a Genova

Il calore estremo è legato al phon, o favonio, un vento caldo e secco che scende dai rilievi verso la costa, impedendo il raffrescamento notturno. Le correnti settentrionali hanno impedito la normale attivazione delle brezze marine e le masse d’aria, scavalcando i rilievi alpini e appenninici, si sono riscaldate mantenendo temperature molto elevate anche durante la notte e impedendo il consueto raffrescamento.

Il bollino rosso scatta per due motivi: da un lato le precedenti giornate con temperature sopra la media, dall’altro inserimento di una nuova variante, l’umidità, che aumenterà e non di poco la sensazione di disagio estremo da caldo.

Ondata di calore, le misure di Comune e Regione

Per far fronte alle giornate torride, il Comune di Genova ha disposto la chiusura dei cantieri all’aperto dalle 12,30 alle 16,30, sulla base di specifica ordinanza emanata da Regione Liguria. Sul sito del Comune, nella sezione dedicata al programma “Estate sicura” sono riportati gli elenchi delle biblioteche e dei musei climatizzati sul territorio comunale e delle sale e spazi climatizzati per Municipio con relativi orari di apertura.

La Regione Liguria, in collaborazione con Asl 3, ha disposto che durante i giorni critici anziani e persone fragili saranno dimessi dagli ospedali solo con l’attivazione di “dimissioni protette” che prevedano interventi del sistema socio-sanitario. Potranno essere attivati ricoveri ospedalieri brevi, della durata massima di 10 giorni, su segnalazione di medici, Pronto Soccorso, Servizi Sociali del Comune di Genova.

Asl 3 ha inoltre riprogrammato le visite, e contatterà singolarmente gli utenti particolarmente fragili over-65 che hanno in programma controlli e esami nelle strutture Asl 3 nei giorni di bollino rosso per proporre di riprogrammare l’appuntamento ad altro giorno.

Chi chiamare in caso di colpo di calore

È disponibile un servizio di Guardia Medica a orientamento geriatrico nei giorni prefestivi e festivi dedicata alle strutture residenziali per anziani. Prevista anche l’accoglienza nelle farmacie climatizzate per chi ne avesse bisogno, e un ambulatorio mobile in piazza De Ferrari.

Il Comune di Genova, attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali, continua il servizio dei “custodi sociali“, coordinati dalla Cooperativa Televita Agapè, che assicureranno il monitoraggio e la tutela delle situazioni in carico per l’adozione di tutte le misure possibili da parte degli Ambiti Territoriali.