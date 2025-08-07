Genova. Torna il temuto bollino per ondata di calore a Genova, e questa volta il bollino giallo per caldo è previsto per sabato 9 agosto, giornata in cui il Ministero della Salute prevede temperature massime percepite di 34 gradi.

Caldo, bollino giallo a Genova sabato 9 agosto

Il ritorno dell’anticiclone africano era ampiamente previsto. Dopo giornate caratterizzate da un po’ di instabilità e temperature inferiori alla media stagionale grazie all’anticiclone delle Azzorre, dal Sahara arriva un nuovo fronte di alta pressione che tocca anche la Liguria e che farà risalire il termometro, riportandolo oltre i 30 gradi.

Le città in cui i lavoratori sono più esposti al rischio

Già per giovedì, giornata comunque da bollino verde, a il sistema WORKLIMATE ha evidenziato un rischio alto per le categorie di lavoratorio esposti all’aria aperta nei seguenti comuni nei comuni di Albisola Superiore, Campomorone, Santa Margherita Ligure e, nello spezzino, Arcola, Beverino, Borghetto di Vara, Carrodano, Follo, Lerici, Santo Stefano di Magra e Vezzano Ligure.

Anche per venerdì è previsto bollino verde, ma le temperature saranno comunque al di sopra dei 30 gradi – quantomeno quelle percepite – e al terzo giorno in questa situazione è scattato il bollino giallo.

Fine settimana sorvegliato speciale

Il fine settimana d’altronde è il “sorvegliato speciale” quanto a caldo. L’ulteriore arrivo di aria più calda in quota favorirà un aumento delle temperature più marcato, con disagio fisiologico per caldo più accentuato specialmente nei grandi centri urbani e nelle zone riparate dalle brezze costiere.

La situazione dovrebbe rimanere immutata sino al weekend lungo di Ferragosto, dopodiché dovrebbe tornare l’instabilità. Troppo presto però ora per fare previsioni a lungo termine: per adesso chi è in ferie si gode un clima terso e soleggiato, mentre chi resta in città dovrà fare i conti con la canicola e le notti tropicali.