Bogliasco, 21enne arrestato dalla polizia per spaccio

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 21enne del posto, pregiudicato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti della squadra mobile, a seguito di una proficua attività info-investigativa, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio nel comune di Bogliasco, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico dell’indagato.

Sono stati trovaìti circa 20 grammi di cocaina, già suddivisa in 41 dosi e pronta allo spaccio, un bilancino di precisione, materiale di confezionamento e contanti per 4500 euro.

Il giovane, all’esito della direttissima, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.