Blocco del turn over in Comune, Salis: “Piciocchi scopre cose che già sa, polemica stucchevole”

Genova. “Siamo di fronte a un altro esaltante episodio della rubrica Piciocchi scopre cose che sapeva già”. La sindaca di Genova Silvia Salis risponde non senza una punta di sarcasmo all’attacco di oggi del capogruppo di Vince Genova ed ex vicesindaco Pietro Piciocchi.

Piciocchi, in una nota, ha indicato il rischio della perdita di 437 dipendenti comunali per mancato turn over nel prossimo triennio. Il capo dell’opposizione a Tursi non nega che si tratti dell’effetto della legge di bilancio del governo per il 2025 ma attacca la sindaca e la giunta per aver approvato una delibera sull’aggiornamento del piano del fabbisogno del personale “in assoluto silenzio, in pieno agosto, e senza alcun confronto con i sindacati”.

Salis, a margine della presentazione del Cerro Abajo, replica: “Il documento cui fa riferimento Piciocchi era già stato inviato a marzo alle organizzazioni sindacali, incredibilmente quando lui era sindaco reggente, quindi come avvenuto per la questione di Amiu, dove ha fatto una figura ridicola, anche qua scopre cose che erano già in suo possesso e non solo le dice in un modo, credo non rispettoso neanche della macchina comunale perché che lancia un allarme che era già pienamente a sua conoscenza, ma anche perché dovrebbe sapere, visto che ci insegna cose tutti i giorni, che questa è in gran parte una normativa legata al allo Stato, al governo, per cui il turn over di certo non lo decide il Comune di Genova”.

Sulle possibili misure di contrasto, Salis dice: “Quello che possiamo dire è che faremo di tutto per sfruttare al massimo le possibilità consentite dalla legge e poi che abbiamo ritoccato al rialzo su alcuni servizi essenziali i numeri delle proiezioni che era state fatte a marzo”.

“Amareggia – conclude la sindaca – vedere come per l’ennesima volta si facciano dei finti scoop sulla pelle delle dei dipendenti comunali e della macchina comunale, lo trovo veramente stucchevole. Devo dire che sinceramente forse un po’ di vacanza farebbe bene, rilasserebbe gli animi”.