Continui black out, a Marassi residenti senza elettricità: “Va a singhiozzo, assediati dal caldo”

Genova. Giornate molto difficili per alcuni abitanti di Marassi a causa di continui black out, alcuni durati anche diverse ore, che hanno impedito di utilizzare condizionatori e ventilatori in queste giornate di caldo torrido.

Le vie più colpite sono via Bertuccioni e via Cervignano, ma anche alcune zone limitrofe. Numerosi residenti hanno segnalato l’accaduto a E-Distribuzione per chiedere informazioni, ma la corrente elettrica ha continuato ad andare e venire da lunedì sino a martedì notte. Conseguenza diretta, anche frigoriferi e freezer hanno smesso di funzionare con non pochi disagi.

Il problema si è verificato in una cabina secondaria all’interno dello Stadio Luigi Ferraris, con qualche difficoltà nell’accesso.

Lunedì è scattato l’interruttore a causa del sovraccarico della linea: i tecnici sono subito intervenuti, ma l’interruttore ha continuato a scattare causando i black out a singhiozzo. Hanno quindi realizzato un cavo provvisorio per trasferire parte del carico su una cabina limitrofa e alleggerire la linea, che al momento è in servizio. Non appena possibile, spiegano da Enel, verrà eliminato il cavo provvisorio scaricando ulteriormente la linea.