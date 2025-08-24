Biscione, ripulito il muraglione di via Fea. Bruzzone: “Nuova attenzione per i territori”

Genova. E’ stato ripulito in questi giorni il muraglione di via Fea, in zona Biscione, da tempo letterlamente sepolto dalla vegetazione e da numerosissime piante infestanti.

L’intervento è stato coordinato dal Municipio Bassa Valbisagno dopo che sulla situazione si era attivato il consigliere comunale di Lista Salis Filippo Bruzzone e il consigliere municipale Gabriele Ruocco, entrambi di Linea Condivisa. La richiesta di una pulizia della zona era stata raccolta già nel 2023, ma mai realizzata: “Da tempo abbiamo preso in carico questa segnalazione arrivata dai residenti della zona – spiega Filippo Bruzzone – ma non si è mai arrivati ad un dunque. Come in altre zone della città, infatti, le periferie sono state molto trascurate in questi ultimi anni”.

Poi la svolta con il nuovo ciclio amministrativo. “Appena insediati ci siamo subito mossi per portare questo tema in agenda, trovando una proficua sponda nel presidente Ivaldi. E così nel giro di qualche mese siamo arrivati a pulire una parte di città per troppo tempo trascurata. E’ stato un intervento importante, di cura per il territorio e che vuole essere anche un messaggio di una rinnovata attenzione per i quartieri e per una più efficace collaborazione dei tutti gli enti della nostra città”.