Il trasferimento

Trasportati nella notte al Gaslini i due bimbi arrivati dalla Striscia di Gaza

L'arrivo all'una all'aeroporto militare di Pisa, poi il trasferimento in ambulanza insieme alle loro famiglie. Presenti la Croce Verde Genovese e la Croce Rossa

Genova. Sono arrivati questa notte all’una all’aeroporto militare di Pisa e trasferiti al Gaslini i due bambini di un anno provenienti dalla Striscia di Gaza, grazie a un’operazione umanitaria coordinata dalla Prefettura, dall’Aeronautica Militare e dall’Unità di Crisi della Farnesina, con il supporto della Protezione Civile nazionale (CROSS – Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario di Pistoia), della Protezione Civile Liguria, del 118 di Genova e dei volontari.

Presente la Croce Verde Genovese per il trasferimento di uno dei due piccoli con mamma e papà. L’altro (accompagnato dalla mamma) è stato preso in carico per il viaggio dalla Croce rossa italiana. I due trasporti sono stati coordinati rispettivamente da Anpas e Cri.

I piccoli pazienti, “affetti da patologie croniche non direttamente correlate al conflitto” riceveranno cure specialistiche presso le Unità Operative di Neurologia e Gastroenterologia.

 

