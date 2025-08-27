  • News24
Bimba di 5 mesi ha una crisi respiratoria sulla A12, la stradale la scorta sino al Gaslini

I genitori della piccola erano diretti a Torino, si sono fermati in un'area parcheggio e hanno chiesto aiuto a una pattuglia

Genova. Una bambina di 5 mesi è stata scortata d’urgenza all’ospedale Gaslini dalla polizia stradale dopo essersi sentita male mentre viaggiava con i genitori lungo la A12.

Sono stati proprio i genitori, intorno alle 11 di mercoledì mattina, ad attirare l’attenzione di una pattuglia della statale nell’area di parcheggio Campodonico, tra i caselli di Chiavari e Rapallo. La coppia era diretta a Torino e durate il viaggio la figlia ha iniziato a respirare male e con difficoltà.

I genitori hanno richiesto di raggiungere un ospedale nel più breve tempo possibile e gli agenti della sezione di Sampierdarena hanno scortato l’auto sino al Gaslini, superando una coda presente nell’area di Recco. La piccola è stata presa in carico dall’unità del pronto soccorso dell’ospedale pediatrico.

