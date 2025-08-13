Beve il Lysoform mentre è ricoverata in ospedale: due infermiere indagate

Genova. Due infermiere dell’ospedale villa Scassi sono indagate dalla Procura di Genova per omicidio colposo per la morte di un’anziana avvenuta due anni fa all’ospedale San Martino. L’anziana, ricoverata al nosocomio di Sampierdarena, aveva accidentalmente bevuto alcuni disinfettanti che si trovavano nella sua stanza. L’ingestione dei liquidi nocivi aveva comportato un trasferimento dell’anziana al reparto di rianimazione del San Martino. Lì la donna aveva contratto un’infezione ospedaliera ed era morta.

Secondo l’accusa le due infermiere, che hanno 29 e 32 anni, sarebbero responsabili della morte dell’anziana perché dalle 14 alle 18 del 4 agosto 2023 l’avrebbero lasciata per quattro ore senza le cinghie di contenimento, come da prescrizione dei medici. Inoltre non si sarebbero accorte della presenza nella stanza dei disinfettanti, il Gioclorex e il Lysoform, che la donna, affetta da deficit cognitivi, aveva ingerito.

Per questo anche se la morte non è avvenuta direttamente per l’ingestione di liquidi nocivi, ma a causa dell’infezione successiva, la responsabilità della morte dell’anziana ricadrebbe secondo l’accusa sulle due giovani infermiere. Il pm Giuseppe Longo ha chiuso le indagini. Le due indagate potranno ora decidere di farsi interrogare o presentare delle memorie.