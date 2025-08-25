Un genovese vince il concorso ‘Il + Bello d’Italia 2025’: “Da piccolo mi bullizzavano”

Genova. E’ un giovane genovese il vincitore del concorso “Il + bello d’Italia”: si chiama Alessandro Cignarale, ha 28 anni, ed è originario del quartiere di Sestri Ponente.

La piazza centrale di Alassio ha incoronato il nuovo “+ Bello d’Italia”: a vincere la 47esima edizione del concorso è il cantante e ballerino.

“Un volto pulito, un sorriso che conquista e un talento poliedrico – si legge nella nota degli organizzatori – qualità che hanno colpito la giuria e il pubblico, eleggendolo simbolo della bellezza maschile italiana contemporanea“.

Alessandro Cignarale, vincitore de Il + Bello d'Italia 2025

Il + Bello d’Italia: “Ma da piccolo mi bullizzavano”

Dietro al trionfo di Alessandro Cignarale si nasconde anche una storia di rivincita personale. Vittima di bullismo in adolescenza, Alessandro ha trasformato quelle ferite in forza e determinazione, trovando nell’arte e nella bellezza il suo riscatto.

“Questa vittoria è la mia risposta a chi non ha creduto in me – racconta emozionato – ed è la prova che non bisogna mai smettere di inseguire i propri sogni”.

La finale, condotta da Barbara Morris con la direzione artistica e le coreografie di Fabio Fallabrino, ha avuto come madrina la conduttrice televisiva Barbara Francesca Ovieni.

Molte fasce assegnate durante il concorso



Oltre al titolo principale, sono state assegnate numerose fasce: il + Bello d’Italia per la TV 2025, premiato da Vincenzo Laganà, è andato a Piero Di Biase (Abruzzo), per il Web 2025, premiato da Grazia Pitorri, Lorenzo Arduini (Piemonte), per il Cinema 2025, premiato da Alessandra Scardellato, Mirko Astolfi (Veneto), per lo Sport 2025, premiato da Fabrizio Caccia, a Marco Mosticchio (Puglia),per la Generazione Z (18-23 anni) 2025, premiato da Raffaella Parisi, Samuele Battaglia (Liguria), Mister Bello d’Italia 2025 (30-35 anni), premiato da Fabiana Parlato, Luca Palumbo (Campania), per la Moda 2025, premiati da Paola Bonzano, Antuan e Daniel Gafiatullin (Friuli), il Talento + Bello d’Italia 2025 – Premio Speciale Antonio Fasano, premiato da Daniela e Franco Fasano, Matteo Casale (Veneto), e infine l’Uomo Ideale d’Italia 2025, premiato da Brunella Bolloli, Mirko De Santis (Lazio).

“Il + Bello d’Italia”, ricorda l’organizzatore Silvio Fasano, è da sempre una vetrina importante: “In passato questo titolo è stato trampolino di lancio per volti diventati simboli della televisione e del cinema italiano come Gabriel Garko, Giorgio Mastrota, Ettore Bassi, Paolo Conticini, Beppe Convertini e Vittorio Brumotti. Un segno che la bellezza maschile, quando unita a talento e determinazione, può trasformarsi in una vera opportunità professionale”.