Incidente

Barca affonda vicino alla diga foranea di Chiavari, equipaggio si butta in mare: salvato dai soccorritori

Il relitto sarà recuperato non appena le condizioni del mare lo permetteranno. Nel frattempo, per proteggere l'ambiente marino, è stata posizionata una boa per segnalare la zona e una cintura di panne. Il gasolio a bordo è stato aspirato

Chiavari. Una barca da diporto di circa 8 metri è affondata sugli scogli vicino alla diga foranea di Chiavari, in provincia di Genova, a causa del maltempo. L’incidente è avvenuto ieri, durante l’allerta meteo arancione diramata dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal).

A bordo c’era solo il comandante, che è riuscito a mettersi in salvo cadendo in mare senza riportare ferite. I soccorritori lo hanno tratto in salvo prontamente.

La guardia costiera ha provato a disincagliare l’imbarcazione, ma i gravi danni allo scafo hanno reso impossibile l’operazione, causando l’affondamento del natante.

