Incidente

Barca affonda vicino alla diga foranea di Chiavari, equipaggio si butta in mare: salvato dai soccorritori

Il relitto sarà recuperato non appena le condizioni del mare lo permetteranno. Nel frattempo, per proteggere l'ambiente marino, è stata posizionata una boa per segnalare la zona e una cintura di panne. Il gasolio a bordo è stato aspirato