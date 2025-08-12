  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Iniziativa

A ottobre il nuovo bando per l’efficientamento energetico: sul piatto 14 milioni

L'iniziativa è dedicata a micro, piccole, medie e grandi imprese del territorio

pannelli solari

Genova. Aprirà a ottobre il nuovo bando della Regione Liguria per sostenere interventi di efficientamento energetico e riduzione delle emissioni climalteranti nelle micro, piccole, medie e grandi imprese del territorio.

La misura, rientrante nell’azione 2.1.2 del PR FESR 2021-2027, mette a disposizione 14 milioni di euro, erogati in parte a fondo perduto e in parte tramite finanziamenti agevolati.

“Siamo arrivati al terzo bando rivolto alle imprese che investono in interventi per migliorare le prestazioni energetiche e ridurre le emissioni – spiegano l’assessore all’Energia Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Programmazione Fesr Alessio Piana – Con questa misura cofinanziamo, attraverso contributi a fondo perduto e prestiti a tasso agevolato, la riqualificazione energetica di immobili, impianti e processi produttivi, compresa l’installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza. L’obiettivo è favorire un modello di sviluppo sostenibile e competitivo”.

Per le micro, piccole e medie imprese, l’agevolazione può arrivare a coprire fino al 90% dell’investimento, così articolata: contributo a fondo perduto fino al 43%, finanziamento agevolato all’1,50% fino al 45% e un ulteriore 3% per l’abbattimento dei costi di garanzia. Per le grandi imprese, invece, è previsto esclusivamente il finanziamento agevolato, fino all’80% delle spese ammissibili e per un importo massimo di 400 mila euro.

Le domande potranno essere presentate attraverso il sistema “Bandi online” di Filse dal 14 al 23 ottobre (con apertura della modalità offline dal 22 settembre). In caso di esaurimento delle risorse, la chiusura del bando potrà essere anticipata con decreto dirigenziale.

Più informazioni
leggi anche
palazzo regione
Numeri
Fondi Europei, “Liguria è la regione più efficiente nella gestione delle risorse strutturali”
superbonus ponteggi impalcature cantiere
Proroga
Efficientamento energetico: Comuni e imprese avranno più tempo per concludere interventi a bandi regionali
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.