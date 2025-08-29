Bagni Marina, rinnovato il cda: Camino nominato amministratore unico

Genova. Daniele Camino è stato nominato amministratore unico della partecipata comunale Bagni Marina Genovese, che gestisce in house le spiagge libere sul territorio.

Nato a Genova nel 1975, Camino è avvocato specializzato in diritto fallimentare, amministrativo e societario. Era stato nominato presidente dei Bagni Marina nel 2016 dall’allora sindaco Marco Doria, ruolo che ha ricoperto anche nei due mandati della giunta Bucci (e Piciocchi).

La sindaca Silvia Salis con una specifica ordinanza ha nominato Camino amministratore unico della società e il commercialista Paolo Guerrera, in precedenza consigliere e amministratore delegato, come revisore unico. Camino è stato scelto dall’amministrazione alla luce dell’esperienza maturata nei lunghi anni di amministrazione.

Bagni Marina Genovese è stata costruita nel 2001 per gestire gli impianti balneari comunali: i bagni San Nazaro in corso Italia, i bagni Scogliera a Nervi e i bagni Janua a Vesima. Di recente il Comune, con un provvedimento adottato a luglio, ha dato il via libera al rinnovo della concessione alla società delle spiagge.