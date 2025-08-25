Avaria al largo di Ponza per una crociera Msc partita da Genova: a bordo 8500 persone

Genova. Poco dopo le 7 di mattina di oggi, lunedì 25 agosto, una nave da crociera Msc – la Msc World Europa – ha avuto un’avaria e si è fermata al largo dell’isola di Ponza, nel Lazio. La notizia è riportata dall’Ansa.

Il problema, secondo quanto reso noto dalla Guardia Costiera, si è registrato quando la nave da crociera in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio), ha comunicato di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori.

“La situazione a bordo – dice la Guardia Costiera – risulta tranquilla, le condizioni meteo marine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo”.

Due rimorchiatori sono partiti per assistere la nave da crociera, che si trova a circa 16 miglia nautiche dalla costa, e condurla successivamente in sicurezza al porto di Napoli.

“Tecnici specializzati della compagnia, sottolinea ancora la Guardia Costiera, stanno raggiungendo la nave per effettuare le verifiche a bordo per risolvere l’avaria”.

In zona sono state inviate due motovedette della Guardia costiera da Ponza e Napoli, oltre ad un elicottero.

Il centro secondario di Soccorso marittimo della Guardia Costiera di Civitavecchia sta seguendo costantemente l’evoluzione della situazione tramite i propri sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, mantenendo un contatto diretto con la nave e con l’armatore.