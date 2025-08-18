Autostrade, code sull’A7 per il cantiere a Busalla e sulla “solita” A26

Genova. Code tra Ronco Scrivia e Busalla sull’autostrada A7 Milano Genova nella mattinata di oggi, lunedì 18 agosto, a causa del restringimento di carreggiata (da due corsie a una) in prossimità del casello di Busalla, chiuso in ingresso per chi arriva da nord.

In questa giornata da “bollino rosso” secondo il report di previsione settimanale inviato da Aspi per chi viaggia verso il mare su quella tratta, tutto sommato la situazione è sotto controllo. Le code, intorno alle 10, erano nei pressi di Busalla.

Il cantiere al casello di Busalla , iniziato l’11 agosto, durerà in questi termini fino all’11 settembre ed è propedeutico alla ridefinizione complessiva del casello.

Code più consistenti, invece, sulla “solita” autostrada A26: si sta in coda per 4 chilometri, con rallentamenti a tratti, tra Ovada e Masone in direzione sud. Sul tratto, in direzione opposta, un incidente aveva provocato code domenica sera.