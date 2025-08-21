Bolzaneto, due autobus colpiti da proiettili: paura a bordo

Genova. Momenti di paura mercoledì pomeriggio in via Romairone, a Bolzaneto, dopo che i vetri di due autobus Amt sono andati in frantumi a causa di quello che ad autisti e passeggeri è apparso come “uno sparo”.

Due autobus colpiti da pallini di acciaio

Il primo mezzo preso di mira è stato un autobus Amt del servizio extraurbano, fuori servizio, l’altro uno con passeggeri a bordo. Nel primo caso l’autista stava percorrendo la strada nei pressi dell’ipermercato L’Acquilone, ha sentito un forte colpo, ha fermato il bus e ha notato il vetro crepato con un foro in mezzo. Guardandosi intorno ha trovato una sorta di pallino di ferro, una mezza sfera metallica che presumibilmente è stata “sparata” verso il vetro.

Il secondo episodio è accaduto invece su un autobus in servizio, ma nessuno è rimasto fortunatamente ferito. Entrambi gli episodi sono stati segnalati alle forze dell’ordine, e delle indagini si stanno occupando la polizia stradale e la polizia locale. In entrambi i casi non è ancora chiaro cosa sia stato sparato contro i vetri, anche se l’ipotesi più probabile è che si tratti di pallini d’acciaio, forse sparati con una fionda professionale.

Lo sciopero bus per venerdì 22 agosto

Il sindacato Ugl Fna intanto ha dichiarato uno sciopero di due ore per venerdì 22 agosto, dalle 11.30 alle 13.30: “Siamo costretti allo sciopero – sottolinea Roberto Piccardo, segretario Ugl – la precedente amministrazione ha siglato con Amt un protocollo sicurezza che Ugl non ha firmato perché non ritenuto idoneo e risolutivo. Anche dopo quel documento i fatti incresciosi sono continuati, anzi aumentati. Contiamo sulla collaborazione dell’attuale amministrazione e sul prefetto per trovate una soluzione prima che accada un fatto irreparabile”.

Opposizione all’attacco: “Silenzio intollerabile della giunta”

“Di fronte a un fatto così grave, che mette a rischio lavoratori e utenti, non è tollerabile il silenzio della sindaca e dell’assessora alla sicurezza – attacca compatta l’opposizione in Comune – Le istituzioni cittadine hanno il dovere di intervenire subito, non solo con dichiarazioni, ma con misure concrete che garantiscano la tutela del personale Amt e la serenità di chi utilizza il trasporto pubblico. A nome di tutti i gruppi consiliari della minoranza e del gruppo misto , chiediamo che l’amministrazione comunale si attivi immediatamente per affrontare l’emergenza sicurezza, prima che si possano verificare episodi irreparabili”.