Genova. Centinaia di foto e video pedopornografici custoditi sia sul computer che usava al lavoro sia su quello personale, con ben cinque hard disk pieni di materiale.

È quanto hanno trovato gli investigatori del Centro Operativo per la sicurezza cibernetica (Coss) della Polizia Postale, che hanno arrestato il dipendente dell’Istituto Italiano di Tecnologia, con sede a Morego.

L’indagine è partita proprio su input dell’azienda, che ha rilevato la visualizzazione di video sospetti sul computer aziendale di un dipendente di circa 50 anni.

Gli operatori del Cosc, dopo alcuni primi accertamenti, hanno fatto scattare una perquisizione sia nell’ufficio dell’uomo sia a casa sequestrato computer, smartphone e tablet, oltre agli hard disk. All’interno oltre 1.500 file tra foto e video, tutti ritraenti bambini intenti in atti sessualmente espliciti.

Gli investigatori stanno ora analizzando i dispositivi per capire dove l’uomo abbia scaricato il materiale e se faccia parte di una rete più ampia di scambio di video e foto pedopornografici.