  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Fuori di sé

Rapallo, giovane dà in escandescenze e si scaglia contro i poliziotti: arrestato

Il 18enne era in stato di alterazione, probabilmente a causa di alcol e droghe

stazione rapallo

Rapallo. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato a Rapallo, dalla polizia, per lesioni personali, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Tutto è iniziato nel pomeriggio di Ferragosto quando il ragazzo è stato fermato dagli agenti della polizia ferroviaria della stazione di Rapallo.

I poliziotti erano intervenuti perché il 18enne, algerino, seduto su una panchina, non pareva in sé. Peraltro il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine per alcuni furtarelli.

Gli agenti già da un primo colloquio hanno intuito che probabilmente il giovane era alterato da alcool o sostanze stupefacenti – aveva difficoltà a esprimersi – inoltre, improvvisamente, ha ingerito una pastiglia che, ha detto, serviva “per curare le ferite”.

Portato in questura per un controllo il 18enne ha iniziato a dare in escandescenze: ha tira un pugno all’attrezzatura utilizzata per l’identificazione, danneggiandola.

Inoltre ha minacciato e insultato diversi agenti colpendone uno con un calcio. Il poliziotto è stato refertato con una prognosi di cinque giorni. Di qui, l’arresto per il ragazzo che sarà processato in direttisima.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.