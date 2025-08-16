Rapallo, giovane dà in escandescenze e si scaglia contro i poliziotti: arrestato

Rapallo. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato a Rapallo, dalla polizia, per lesioni personali, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Tutto è iniziato nel pomeriggio di Ferragosto quando il ragazzo è stato fermato dagli agenti della polizia ferroviaria della stazione di Rapallo.

I poliziotti erano intervenuti perché il 18enne, algerino, seduto su una panchina, non pareva in sé. Peraltro il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine per alcuni furtarelli.

Gli agenti già da un primo colloquio hanno intuito che probabilmente il giovane era alterato da alcool o sostanze stupefacenti – aveva difficoltà a esprimersi – inoltre, improvvisamente, ha ingerito una pastiglia che, ha detto, serviva “per curare le ferite”.

Portato in questura per un controllo il 18enne ha iniziato a dare in escandescenze: ha tira un pugno all’attrezzatura utilizzata per l’identificazione, danneggiandola.

Inoltre ha minacciato e insultato diversi agenti colpendone uno con un calcio. Il poliziotto è stato refertato con una prognosi di cinque giorni. Di qui, l’arresto per il ragazzo che sarà processato in direttisima.