Armony Floor: produzione e distribuzione diretta di parquet per il mercato italiano

In un mercato sempre più frammentato, Armony Floor si distingue per un modello produttivo diretto, trasparente e radicato. Con sede a Coriano, in provincia di Rimini, l’azienda gestisce internamente ogni fase del ciclo produttivo: dalla lavorazione del legno alla logistica, fino all’assistenza tecnica post-vendita. Le materie prime, importate direttamente dai Paesi d’origine, vengono trasformate senza alcun ricorso a terzisti o subfornitori.

Questa autonomia consente ad Armony Floor di mantenere un controllo completo su qualità, tempistiche e tracciabilità, offrendo al mercato soluzioni in legno realizzate secondo criteri industriali rigorosi. L’azienda si presenta non solo come produttore, ma come vero ingrosso di parquet, capace di coniugare efficienza operativa e affidabilità tecnica.

Prodotti pensati per ogni ambiente, anche i più complessi

L’offerta di Armony Floor si articola in oltre 60 referenze, tutte sviluppate per rispondere a esigenze reali e applicazioni concrete. Al centro della produzione ci sono il rovere e il bamboo, materiali selezionati per le loro qualità strutturali e la capacità di adattarsi a contesti differenti.

A questi si affiancano legni esotici e formati speciali, come le soluzioni a spina ungherese, i moduli prefinito a incastro, le superfici SPC ad alta resistenza e i rivestimenti per esterni.

Un tratto distintivo dell’azienda è l’attenzione riservata agli ambienti tecnicamente impegnativi. È in questo contesto che si inserisce, con successo, il parquet in cucina: una delle soluzioni proposte da Armony Floor per unire continuità visiva, robustezza meccanica e praticità quotidiana.

Un sistema pensato per chi progetta e costruisce

Oltre al prodotto, Armony Floor mette a disposizione un ecosistema di servizi pensati per facilitare ogni fase del progetto. Il sito ufficiale – www.pavimentieparquet.com – consente a privati, architetti, interior designer e rivenditori di accedere facilmente al catalogo completo, consultare le schede tecniche, confrontare finiture e ordinare gratuitamente campioni fisici, con spedizione entro 48/72 ore.

Accanto all’esperienza digitale, l’azienda offre uno showroom tecnico presso la sede di Coriano e una rete di posatori qualificati operativi su scala nazionale. Questo consente non solo una posa a regola d’arte, ma anche un’assistenza costante nel tempo, in linea con la filosofia di continuità che caratterizza tutto il progetto industriale.

Un riferimento per il mercato nazionale

Armony Floor non si limita a vendere parquet: costruisce un sistema coerente, adatto a chi cerca solidità, competenza e controllo. Come ingrosso specializzato, l’azienda offre pavimenti di alta qualità prodotti internamente, venduti direttamente a privati, rivenditori, architetti e interior designer, senza intermediari, con prezzi di fabbrica.

La filiera corta, l’efficienza logistica e l’adattamento alle esigenze del mercato rendono Armony Floor un alleato concreto per chi vuole progettare con il legno senza rinunciare a rigore tecnico e flessibilità operativa. Una scelta che privilegia la sostanza rispetto all’apparenza, e il metodo rispetto alla promessa.