“Sistema d’arma pronto all’imbarco a Genova”: i portuali del Calp lanciano presidio sotto palazzo San Giorgio

Genova. Continua la lotta contro le armi in porto. Dopo le manifestazioni, gli scioperi e i risultati della mobilitazione della rete internazionale nei porti del Mediterraneo, il Calp – Collettivo autonomo lavoratori portuali – lancia un nuovo presidio sotto palazzo San Giorgio.

A far scaturire la mobilitazione la segnalazione di un nuovo carico a contenuto bellico pronto per essere imbarcato: “Ci risulta un sistema d’arma di produzione Leonardo da imbarcare sulla MN Bahri Yambu al terminal GMT – scrivono dal Calp su Facebook – Consapevoli che forse non viola formalmente la legge 185/90, riteniamo comunque vada fatta ulteriore chiarezza anche sul traffico di armi in paesi comunque “coinvolti” nei conflitti in medio oriente”.

Per questo motivo, viene rilanciata la chiamata alla piazza: “Soprattutto sull’onda delle mobilitazioni a favore del popolo palestinese e contro i traffici di armi in generale – concludono – Per questo e per altre ragioni vogliamo continuare a tenere alta l’attenzione sui traffico di armi nel porto. Appuntamento domani giovedì 7 agosto ore 8 presidio davanti sede Adsp palazzo san Giorgio“.