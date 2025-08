Appalti pulizie e manovra Amt: 156 addetti a rischio stipendio: “Convocateci subito o sarà sciopero”

Genova. Le ditte in appalto Amt Fidente- Miorelli- B&B Servizi, che impiegano 156 tra lavoratrici e lavoratori nelle pulizie e nella manovra presso Amt, hanno comunicato a Uiltrasporti Liguria l’impossibilità di provvedere al pagamento delle retribuzioni del mese di luglio (entro il 14 agosto) a causa dell’enorme ritardo del pagamento delle fatture scadute da parte della committenza.

Amt deve corrispondere a Fidente- Miorelli- B&B Servizi quasi 2 milioni di euro: “una follia che mette in ginocchio gli appalti” dice il sindacato. La Uiltrasporti Liguria ha tentato di contattare la committenza AMT e il Comune di Genova attraverso una lettera l’11 luglio scorso senza mai ricevere risposte.

“Pur comprendendo la difficoltà delle aziende operanti in appalto AMT, dobbiamo preservare e tutelare il diritto alla retribuzione e per tale ragione dichiariamo lo stato di agitazione del personale – dichiara Silvana Comanducci, segretaria regionale Uiltrasporti Liguria – Vogliamo sottolineare la gravità della situazione: diversi lavoratori sono part time con una responsabilità enorme verso una famiglia che vive grazie ad un unico reddito. Qui si aprirebbe un grande problema sociale legato alla sussistenza di 156 famiglie. Auspichiamo una convocazione urgente presso una sede istituzionale: siamo pronti allo sciopero ma non in agosto quando la città è deserta, nel bel mezzo del periodo scolastico”.