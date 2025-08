Appalti pulizie e manovra Amt, la denuncia di Ugl: “L’azienda non si è presentata all’incontro sugli stipendi”

Genova. Ancora una fumata nera nella trattativa tra Amt e le ditte in appalto Amt Fidente- Miorelli- B&B Servizi, che impiegano 156 tra lavoratrici e lavoratori nelle pulizie e nella manovra presso Amt.

Le aziende hanno cominciato di non riuscire a provvedere al pagamento delle retribuzioni del mese di luglio (entro il 14 agosto) a causa dell’enorme ritardo del pagamento delle fatture scadute da parte della committenza: la partecipata dei trasporti deve alle ditte quasi 2 milioni di euro.

Mercoledì si è tenuto un incontro i prefettura tra Ugl, Uil e i vertici delle aziende in appalto a seguito delle procedure di raffreddamento. L’esito negativo, e Amt non si è presentata: “La Prefettura ci ha comunicato che avendo noi per primi inviato la procedura hanno ritenuto di fare una convocazione unitaria, atto che dovrebbe essere una consuetudine, avendo noi la responsabilità dei lavoratori – ha fatto sapere Roberto Piccardo, segretario Ugl -Di fatto presenti alla riunione Fidente e B&B e Miorelli, come sigle solo Ugl e Uil, Amt non si è presentata. Abbiamo atteso circa mezz’ora perché la Prefettura ha provato a contattarli”.

“In ballo ci sono gli stipendi di oltre 150 lavoratrici e lavoratori, quindi è inconcepibile disertare una convocazione per tentare di trovare una soluzione – continua Piccardo – Riteniamo un atto irresponsabile e una mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori non presentarsi vista la gravità. La responsabilità è da attribuirsi ai vertici di Amt e alla precedente amministrazione. Nonostante il periodo di ferie noi mettiamo al primo posto i lavoratori, evidentemente qualcuno ha preferito disattendere alle proprie responsabilità”.

Oggi proprio Ugl incontrerà diverse parti politiche per provare a sollecitare una soluzione, in caso contrario è pronto lo sciopero.